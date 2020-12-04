Кирилл Яшенков уступил Октавиану Морариу на выборах президента Европейской федерации регби

ТАСС, 4 декабря. Румын Октавиан Морариу переизбран на пост президента Европейской федерации регби (Rugby Europe). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Его единственным соперником на выборах был заместитель председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков. За Морариу было отдано 80,95% голосов, за Яшенкова - 19,05%. Морариу будет возглавлять Rugby Europe до 2024 года. Яшенков вошел в состав совета директоров Rugby Europe.

"Для меня огромная честь быть избранным на пост президента Rugby Europe, - сказал Морариу. - Хочу поблагодарить все наши союзы за поддержку, а также Кирилла Яшенкова за его кампанию. Вместе с Россией и другими союзами мы будем бороться за развитие программы "Регби для всех", которое, я считаю, необходимо для роста нашего спорта в будущем".

Морариу возглавляет Rugby Europe с 2013 года. Яшенков входит в высший совет ФРР с 2017 года. Он является выпускником Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, а также президентом Фонда поддержки и развития регби.