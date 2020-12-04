Петербург готов обеспечить безопасность болельщиков на ЧЕ при любом решении УЕФА о турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга заявили о готовности обеспечить "максимальную безопасность" болельщиков чемпионата Европы по футболу при различных сценариях проведения турнира. Об этом сообщили в пятницу в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова по итогам круглого стола с представителями УЕФА, управления Роспотребнадзора и других ведомств, прошедшего в режиме видеоконференции.

"На сегодняшний день нами предусмотрены необходимые мероприятия и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на Фестивале болельщиков УЕФА. Мы готовы обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных гостей", - привели в аппарате слова Кириллова.

Вице-губернатор также выразил надежду на улучшение эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом, и на возможность полномасштабного проведения чемпионата, чему должны поспособствовать проводимые противоэпидемические мероприятия и планируемая вакцинация граждан.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин ранее сообщал ТАСС, что УЕФА в марте 2021 года примет окончательное решение по формату предстоящего чемпионата Европы. По его словам, существуют три сценария проведения матчей - от отсутствия зрителей на трибунах до проведения турнира в полноформатном режиме.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на год. Соревнования состоятся с 11 июня по 11 июля 2021 года.