Петербург обновил концепцию проведения матчей ЧЕ с учетом всех сценариев УЕФА по зрителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь на видеовстрече с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил обновленную концепцию города по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы - 2021, в которой учтены три сценария проведения игр со зрителями или без них. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова в пятницу.

"[Председатель комитета] обратил внимание, что каждый из сценариев (организация матчей в обычном режиме, с ограниченной загрузкой стадиона и без зрителей - прим. ТАСС) включает перечень необходимых мер предосторожности в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в сообщении аппарата по итогам круглого стола с участием различных ведомств, прошедшего в режиме видеоконференции.

В частности, для всех сценариев предусмотрено проведение профилактических мероприятий на транспортных объектах, вокзалах и гостиницах, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирующих средств, сохранение социальной дистанции и термометрия на входных объектах, регулярная дезинфекция кресел, оборудования и других поверхностей, звуковое информирование граждан и другие меры.

Также отмечается, что представителям УЕФА рассказали о текущей ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге и России, о введенных ограничениях. На встрече также озвучили предварительные итоги оценки рисков и меры по их преодолению в контексте проведения европейского футбольного первенства. "Представители УЕФА выразили удовлетворение проводимой городом работой и отметили высокую значимость совместного сотрудничества в целях успешной организации предстоящего чемпионата Европы по футболу", - сказали в аппарате вице-губернатора.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что УЕФА в марте 2021 года примет окончательное решение по формату предстоящего чемпионата Европы.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Встречи против бельгийцев и финнов россияне проведут в Петербурге.