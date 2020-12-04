Курашов: Россия готова принять часть дисциплин чемпионата мира по фристайлу в 2021 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дисциплины чемпионата мира по фристайлу - 2021 могут быть проведены в разных местах, часть соревнований готова принять Россия. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене ряда соревнований на территории Китая, в том числе чемпионата мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования должны были пройти с 18 по 28 февраля. Пресс-служба FIS отметила, что ведет работу по поиск мест для переноса отмененных мероприятий.

"Пока вопрос переноса открыт, Международная федерация лыжного спорта думает о формате. В таком классическом варианте по всем дисциплинам переноса не будет. Они думают распределить эти дисциплины между разными местами проведения, но такого решения еще не принято. Если бы такое решение было принято, мы бы справились с задачей провести какую-то часть чемпионата мира в России", - подчеркнул Курашов.

"Международная федерация лыжного спорта вела консультации с оргкомитетом чемпионата мира. Мы не удивились этому решению, но огорчены тем, что не будет чемпионата мира. Кто-то радуется этому, потому что за результаты не спросят, а мы огорчены. Мы были настроены по-боевому на чемпионат мира и действительно хотели проявить себя там", - добавил собеседник агентства.

Помимо чемпионата мира, были отменены этапы кубков мира по прыжкам на лыжах с трамплина (10-14 февраля), лыжному двоеборью (12-14 февраля), горнолыжному спорту (24-28 февраля, женщины) и лыжным гонкам (19-21 марта), которые должны были пройти в Пекине и стать тестовыми соревнованиями к Олимпийским играм 2022 года.