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Махачев хочет провести бой с Дос Аньосом

Бойцы должны были встретиться на турнире UFC этой осенью, но сначала Дос Аньос заразился коронавирусом, а затем Махачев снялся по состоянию здоровья

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев планирует провести поединок против бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Об этом Махачев заявил журналистам.

"Да, конечно, мне интересно с ним подраться, - сказал Махачев. - Он сейчас где-то шестой-седьмой номер, мне как раз это интересно. Я спрашивал, чтобы поинтересовались по поводу организации боя с ним. Но он говорит, что хочет громкие бои".

"Хотя не знаю, что за один бой изменилось. То он с Конором [Макгрегором] хочет драться, то Хабиба [Нурмагомедова] вызывает", - добавил спортсмен.

Махачев должен был дважды подраться с Дос Аньосом нынешней осенью. В первый раз бразилец заразился коронавирусом, и бой был перенесен. Во второй раз Махачев снялся с поединка по состоянию здоровья. Россиянина заменил американец Пол Фелдер, бой завершился победой Дос Аньоса.

Махачеву 29 лет, на его счету 18 побед и одно поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 36-летнего бойца 29 побед и 13 поражений.

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