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ММА

Махачев назвал Макгрегора идеальным соперником для своей карьеры

Также россиянин заявил, что мечтает подраться с Тони Фергюсоном

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев считает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора идеальным соперником для своей карьеры. Об этом Махачев заявил журналистам.

"Есть какая-то небольшая мечта - подраться с Тони Фергюсоном, - сказал Махачев. - А так, Конор был бы идеальным соперником для моей карьеры, наследия, списка бойцов и банковского счета. А Тони - потому что он хороший боец".

23 января 32-летний Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения. Махачеву 29 лет, он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

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