Двукратный чемпион НБА Куинн Кук подписал новое соглашение с "Лос-Анджелес Лейкерс"

Подробности соглашения клуба с 27-летним игроком не сообщаются. В ноябре "Лейкерс" объявили, что контракт с Куком был расторгнут.

ТАСС, 5 декабря. Разыгрывающий Куинн Кук подписал новый контракт с клубом Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Кук в составе "Лейкерс" стал чемпионом НБА, проведя 44 игры регулярного чемпионата, набирая в среднем за матч 5,1 очка и делая 1,2 подбора и 1,1 передачи.

Кук также выступал за "Голдэн Стейт", с которым стал чемпионом НБА в сезоне-2017/18, "Даллас" и "Нью-Орлеан".