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НБА

Баскетболист "Миннесоты" Таунс потерял семь членов семьи из-за коронавируса

В их числе мать 25-летнего спортсмена
Карл-Энтони Таунс AP Photo/Rich Pedroncelli
Описание
Карл-Энтони Таунс
© AP Photo/Rich Pedroncelli

ТАСС, 5 декабря. Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года Карл-Энтони Таунс потерял семь членов семьи, в том числе мать, из-за коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Джон Кравчински.

"Я играю в баскетбол, потому что мне нравится, когда за моими успехами в игре следят мои близкие, - приводит слова Таунса Кравчински. - Мне всегда приносило радость видеть мать на трибунах за щитом, и что она получает удовольствие от моей игры. Теперь мне будет сложно играть, сомневаюсь, что баскетбол станет для меня когда-либо терапией, но он позволит заново пережить те воспоминания. Больше баскетбол мне никак эмоционально помочь не сможет".

Таунсу 25 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2015 года. Центровой дважды принимал участие в Матче звезд НБА, а в 2016 году был признан новичком года.

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