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Биатлон

Матыцин назвал шаги для улучшения результатов в футболе и биатлоне

Министр спорта РФ акцентировал внимание на подготовке кадров и повышении качества работы в регионах

ТАСС, 5 декабря. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что подготовка кадров и повышение качества работы в регионах помогут улучшить результаты российских спортсменов в футболе и биатлоне. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Страна".

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В текущем сезоне четыре российских футбольных клуба на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали одну победу в 20 матчах. В первых четырех гонках Кубка мира российские спортсмены не поднимались выше 10-го места.

"Позволю себе не согласиться с тем, что мы теряем биатлон и футбол. Мы будем усилять эти направления. Нужна стратегия развития, взаимодействие профессионального и массового спорта, подготовка кадров. Прежде всего надо обратить внимание на работу в регионах, работу тренеров, обеспечение участия наших спортсменов в международных соревнованиях и создание конкурентной среды на внутрироссийских соревнованиях", - заявил Матыцин.

Теги
БиатлонМатыцин, Олег Васильевич
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