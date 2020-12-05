Матыцин назвал шаги для улучшения результатов в футболе и биатлоне

ТАСС, 5 декабря. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что подготовка кадров и повышение качества работы в регионах помогут улучшить результаты российских спортсменов в футболе и биатлоне. Об этом он рассказал в эфире телеканала " Матч Страна ".

В текущем сезоне четыре российских футбольных клуба на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали одну победу в 20 матчах. В первых четырех гонках Кубка мира российские спортсмены не поднимались выше 10-го места.

"Позволю себе не согласиться с тем, что мы теряем биатлон и футбол. Мы будем усилять эти направления. Нужна стратегия развития, взаимодействие профессионального и массового спорта, подготовка кадров. Прежде всего надо обратить внимание на работу в регионах, работу тренеров, обеспечение участия наших спортсменов в международных соревнованиях и создание конкурентной среды на внутрироссийских соревнованиях", - заявил Матыцин.