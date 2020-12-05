{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Призер Олимпиады-2000 Йоэль Ромеро ушел из UFC

Кубинский боец проиграл в трех последних поединках в организации

ТАСС, 5 декабря. Кубинский боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил менеджер спортсмена Малки Кава, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Согласно источникам, у 43-летнего Ромеро по контракту оставалось три поединка. Отмечается, что он не собирается заканчивать карьеру в смешанных единоборствах.

"Мы не ожидали, что его карьера в UFC завершится таким образом, - сказал Кава. - Мы благодарны организации за все предоставленные за это время возможности. Он продолжит биться, мы уже ведем переговоры с другими организациями".

Всего на счету Ромеро в смешанных единоборствах 13 побед и пять поражений. В UFC он выступал с 2013 года и уступил в трех последних боях, включая мартовский поединок за титул чемпиона в среднем весе с нигерийцем Исраэлем Адесаньей. На Олимпийских играх 2000 года он завоевал серебряную медаль в соревнованиях по вольной борьбе, проиграв в финале в весовой категории до 85 кг россиянину Адаму Сайтиеву.

Теги
ММА
Летние олимпийские виды спорта
Ксения Шойгу назвала свои главные задачи во главе Федерации триатлона России
По словам президента организации, нужно строить больше баз для занятий этим видом спорта
Читать полностью