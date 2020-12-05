Призер Олимпиады-2000 Йоэль Ромеро ушел из UFC

ТАСС, 5 декабря. Кубинский боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил менеджер спортсмена Малки Кава, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Согласно источникам, у 43-летнего Ромеро по контракту оставалось три поединка. Отмечается, что он не собирается заканчивать карьеру в смешанных единоборствах.

"Мы не ожидали, что его карьера в UFC завершится таким образом, - сказал Кава. - Мы благодарны организации за все предоставленные за это время возможности. Он продолжит биться, мы уже ведем переговоры с другими организациями".

Всего на счету Ромеро в смешанных единоборствах 13 побед и пять поражений. В UFC он выступал с 2013 года и уступил в трех последних боях, включая мартовский поединок за титул чемпиона в среднем весе с нигерийцем Исраэлем Адесаньей. На Олимпийских играх 2000 года он завоевал серебряную медаль в соревнованиях по вольной борьбе, проиграв в финале в весовой категории до 85 кг россиянину Адаму Сайтиеву.