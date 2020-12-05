Российский футболист Севикян дебютировал в составе "Леванте" в чемпионате Испании

ТАСС, 5 декабря. Российский нападающий Эдгар Севикян дебютировал в составе испанского футбольного клуба "Леванте" из Валенсии в матче 12-го тура чемпионата Испании против "Хетафе".

19-летний футболист вышел на замену на 83-й минуте матча, результативными действиями не отметился. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Валенсии.

Севикян перешел в систему "Леванте" в июле 2017 года из академии российского "Локомотива". В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей и один гол за резервную команду "Леванте" в третьем дивизионе чемпионата Испании.

"Леванте" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков в 11 матчах. В следующем туре команда из Валенсии в гостях сыграет против "Барселоны".