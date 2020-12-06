Боксер Спенс защитил два титула чемпиона мира, вернувшись на ринг после серьезной аварии

ТАСС, 6 декабря. Американец Эррол Спенс - младший защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Арлингтоне (США, штат Техас) он выиграл у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэнни Гарсии решением судей.

Все трое судей отдали победу Спенсу - 116:112, 116:112, 117:111.

30-летний Спенс в пятый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде, и в первый - WBC, завоевав его в прошлом поединке в сентябре 2019 года против соотечественника Шона Портера. В его послужном списке теперь 27 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.

Спенс вернулся на ринг спустя год после серьезной автоаварии, в которой чудом остался жив. В октябре 2019 года в Далласе автомобиль "Феррари", за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, спортсмен не справился с управлением, после чего машина несколько раз перевернулась, а Спенс вылетел из кабины. Боксер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. В итоге Спенс обошелся без серьезных повреждений и летом 2020 года вернулся к тренировкам.

32-летний Гарсия потерпел третье поражение при 36 победах (21 нокаутом). В прошлом поединке в январе он победил украинца Ивана Редкача и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC. Гарсия в 2012-2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл соотечественнику Киту Турману по очкам.