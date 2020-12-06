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Футбол в России

Главный тренер "Уфы" Рахимов не полетел на матч с "Ростовом" из-за плохого самочувствия

Состояние здоровья специалиста опасений не вызывает

ТАСС, 6 декабря. Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Рашид Рахимов пропустит матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Рашид Рахимов почувствовал недомогание, вызванное повышением артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде", - говорится в заявлении клуба.

Руководить командой в матче будет Эдуардо Докампо.

Матч 17-го тура РПЛ "Ростов" - "Уфа" пройдет в воскресенье в Ростове-на-Дону, начало встречи - 14:00 мск. "Уфа" занимает предпоследнее, 15-е место таблицы с 10 очками в активе.

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