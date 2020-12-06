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Фигурное катание
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Петр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию

Второе место занял Егор Рухин, третье - Алексей Ерохов
Петр Гуменник Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Петр Гуменник
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник стал победителем в мужском одиночном катании на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Москве.

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Его результат составил 247,14 (76,08 за короткую программу + 171,06 за произвольную) балла. Второе место занял Егор Рухин (246,49; 82,04 + 164,45), третье - Алексей Ерохов (226,76; 64,04 + 140,56).

Гуменнику 18 лет, он тренируется под руководством Александра Устинова. Гуменник - бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020) и серебряный призер юниорского финала Гран-при (2018). На втором этапе Кубка России нынешнего сезона в Москве, ставшем для спортсмена дебютным, он занял третье место, уступив Артему Ковалеву и Александру Самарину. 

Пятый этап Кубка России завершится 8 декабря. Финал пройдет в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля 2021 года.

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