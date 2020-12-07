Майка Майкла Джордана продана на аукционе в США за рекордные $320 тыс.

ТАСС, 7 декабря. Майка Майкла Джордана, в которой он подписывал первый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" в сентябре 1984 года, продана на аукционе в США за $320 тыс. Это наибольшая сумма, когда-либо потраченная на форму Джордана, сообщает CNN.

Предыдущий рекорд ($288 тыс.) был установлен в июле 2020 года, когда на аукционе была продана майка с финала Западной конференции сезона-1997/98.

Джордан, которому сейчас 57 лет, является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго", в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз он становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд, в которых трижды был выбран MVP. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.