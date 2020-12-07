Сестры Аверины выступят на международном турнире по художественной гимнастике 10 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике сестры Арина и Дина Аверины выступят на третьем международном онлайн-турнире, который запланирован на 10 декабря. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

"В турнире планируют принять участие спортсменки из 11 стран, будут разыграны медали как среди сеньорок (взрослых спортсменок - прим. ТАСС), так и юниорок", - сказала Винер-Усманова.

"На эти соревнования будут заявлены Арина и Дина Аверины, - продолжила собеседница ТАСС. - Обязательно выступит Екатерина Селезнева. Очень вероятно, что будут бороться за медали и Дарья Трубникова с Лалой Крамаренко. Также на турнире будут выступать сборные в групповых упражнениях".

Первый международный онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием ведущих спортсменок четырех стран состоялся 28 июня. В соревнованиях, инициатором проведения которых стала ВФХГ, приняли участие представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. На втором турнире, проходившем 28 октября, вместе с российскими гимнастками выступали представительницы Испании, Словении, Эстонии, Северной Македонии, Латвии, Узбекистана и ряда других стран.