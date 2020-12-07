Навка и Овечкин стали послами Специальной Олимпиады 2022 года

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Представление послов Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани состоялось в рамках марафона #Мывместе. Послами Игр стали пятеро представителей спорта, бизнеса и культуры, сообщается в понедельник на сайте АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

"Послами Игр стали Татьяна Навка, российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка финала Гран-при ISU, Александр Овечкин, российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира по хоккею, Александр Легков, российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, Алексей Нечаев, российский бизнесмен и политик, основатель научно-производственной компании Faberlic, Ксения Соловьева, главный редактор журнала Tatler", - говорится в сообщении.

Как отметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, слова которой приводятся в сообщении, послы вкладывают собственное время, талант и ресурсы для продвижения состязаний и поддержки ценностей Специальной Олимпиады. "Они являются вдохновляющими примерами для подражания, разделяют веру в способность объединяться, преодолевать препятствия и способствовать созданию по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта, через поддержку и продвижение ценностей Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады", - сказала Слуцкер.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады запланированы на 22-28 января 2022 года. Их спортивная программа включает в себя соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. По данным дирекции, ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (атлетов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран.