Минспорт окажет поддержку Мурманской области в строительстве спортивных объектов

ТАСС, 7 декабря. Министерство спорта РФ окажет финансовую поддержку Мурманской области для улучшения спортивной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник министр спорта Олег Матыцин провел встречу с губернатором региона Андреем Чибисом. В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

"Соглашение о сотрудничестве между Минспортом России и Мурманской областью является фактически дорожной картой по строительству инфраструктуры для занятий профессиональным и массовым спортом. В Мурманской области мы видим очень хорошие примеры того, как конструктивно выстроен диалог с жителями, потому что мы должны ориентироваться на потребности и интересы жителей региона", - отметил Олег Матыцин.

Минспорт окажет помощь области в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше. Также в рамках рабочей встречи Матыцин посетил спортивные объекты Кировска, включая лыжный стадион, спортивно-оздоровительный комплекс "Тирвас", строящиеся корпуса спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и ледовый дворец "Апатит-арена".

"Приоритетная задача Минспорта РФ - чтобы люди в нашей стране были здоровы, активно и с удовольствием занимались спортом. Для этого важно создавать комфортные условия, строить современную и доступную спортивную инфраструктуру. Активное долголетие, про которое мы говорим, является задачей, поставленной президентом страны. В этом отношении вижу, что в Мурманской области уделяется большое внимание взаимодействию с бизнес-сообществом, это хороший пример для других регионов, для других компаний", - заключил министр.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.