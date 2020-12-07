Черчесов отметил удобную для сборной России по футболу логистику в квалификации ЧМ-2022

ТАСС, 7 декабря. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил удобную логистику для его команды в отборочном турнире к чемпионату мира. Такое мнение Черчесов высказал в Youtube-эфире, посвященном жеребьевке турнира.

Сборная России по футболу в квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командами Хорватии и Словакии

Россияне в отборочном турнире чемпионата мира сыграют с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

"Ровная группа. Никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Румыния, которая обошла нас и попала во вторую корзину, попала в группу с Германией. Большой плюс, что нам географически не надо будет летать ни в Исландию, ни на Фареры: в ситуациях, когда три матча за наделю, это важно с точки зрения логистики", - сказал он.