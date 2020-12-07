Знакомые все лица. С кем сборная России по футболу сыграет в отборе на ЧМ-2022

Сборная России находилась в третьей корзине. По итогам жеребьевки она получила в соперники команды, с которыми уже встречалась как минимум один раз. За право выступить на мировом первенстве национальная команда поспорит со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Сборная Хорватии
Место в рейтинге ФИФА: 11-е
Лучшие результаты на чемпионатах мира: второе место (2018 год), третье место (1998 год)
Лидеры: Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия)
Главный тренер: Златко Далич (54 года, Хорватия)
История встреч со сборной России:
- 2006 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 года — 0:0, Москва;
- 2007 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 года — 0:0, Загреб;
- 2015 — товарищеский матч — 3:1, Ростов-на-Дону;
- 2018 — 1/4 финала чемпионата мира 2018 года — 2:2 (4:3 — по пенальти), Москва.
Сборная Словакии
Место в рейтинге ФИФА: 33-е
Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (2010 год).
Лидеры: Марек Гамшик ("Далянь Ифан", Китай), Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Станислав Лоботка ("Наполи", Италия).
Главный тренер: Штефан Таркович (47 лет, Словакия)
История встреч со сборной России:
- 1994 — товарищеский матч — 1:2, Москва;
- 1995 — товарищеский матч — 2:1, Кошице;
- 2000 — товарищеский матч — 1:1, Москва;
- 2004 — отборочный турнир к чемпионату мира 2006 года — 1:1, Москва;
- 2005 — отборочный турнир к чемпионату мира 2006 года — 0:0, Братислава;
- 2010 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2012 года — 1:0, Москва;
- 2011 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2012 года — 0:1, Жилина;
- 2014 — товарищеский матч — 0:1, Санкт-Петербург;
- 2016 — групповой этап чемпионата Европы — 2:1, Лилль.
Сборная Словении
Место в рейтинге ФИФА: 62-е
Лучший результат на чемпионатах мира: третье место в группе (2010)
Лидеры: Ян Облак ("Атлетико", Испания), Йосип Иличич ("Аталанта", Италия), Тим Матавж ("Аль-Вахда", ОАЭ).
Главный тренер: Матьяж Кек (59 лет, Словения).
История встреч со сборной России:
- 1996 — товарищеский матч — 1:3, Валлетта
- 2001 — отборочный турнир к чемпионату мира 2002 года — 1:1, Москва;
- 2001 — отборочный турнир к чемпионату мира 2002 года — 2:1, Любляна;
- 2009 — стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2010 года — 1:2, Москва;
- 2009 — стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2010 года — 1:0, Марибор.
Сборная Кипра
Место в рейтинге ФИФА: 100-е
Лучший результат на чемпионатах мира: ни разу не участвовала в финальной стадии турнира.
Лидеры: Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия), Георгиос Эфрем (АПОЭЛ, Кипр), Димитрис Христофи ("Анортосис", Кипр).
Главный тренер: Йохан Валем (48 лет, Бельгия).
История встреч со сборной России:
- 1996 — отборочный турнир к чемпионату мира 1998 года — 0:4, Москва;
- 1997 — отборочный турнир к чемпионату мира 1998 года — 1:1, Паралимни;
- 2003 — товарищеский матч — 0:1, Лимасол;
- 2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года — 0:1, Нижний Новгород;
- 2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года — 0:5, Никосия.
Сборная Мальты
Место в рейтинге ФИФА: 176-е
Лучший результат на чемпионатах мира: ни разу не участвовала в финальной стадии турнира.
Лидеры: Тедди Теума ("Юнион", Бельгия), Джозеф Мбонг ("Хамрун Спартанс", Мальта), Мэттью Гийомье ("Хамрун Спартанс", Мальта).
Главный тренер: Девис Манджа (46 лет, Италия).
История встреч со сборной России:
- 1996 — товарищеский матч — 0:2, Валетта.