Знакомые все лица. С кем сборная России по футболу сыграет в отборе на ЧМ-2022

Сборная России находилась в третьей корзине. По итогам жеребьевки она получила в соперники команды, с которыми уже встречалась как минимум один раз. За право выступить на мировом первенстве национальная команда поспорит со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.