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ЧМ-2022 по футболу

Знакомые все лица. С кем сборная России по футболу сыграет в отборе на ЧМ-2022

Футболист сборной Хорватии Никола Влашич (слева)
© AP Photo/Francois Mori
Представляем соперников команды Станислава Черчесова в квалификации к турниру в Катаре

Сборная России находилась в третьей корзине. По итогам жеребьевки она получила в соперники команды, с которыми уже встречалась как минимум один раз. За право выступить на мировом первенстве национальная команда поспорит со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. 

Сборная Хорватии

1

Место в рейтинге ФИФА: 11-е

Лучшие результаты на чемпионатах мира: второе место (2018 год), третье место (1998 год)

Лидеры: Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия)

Главный тренер: Златко Далич (54 года, Хорватия)

История встреч со сборной России: 

  • 2006 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 года — 0:0, Москва;
  • 2007 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 года — 0:0, Загреб;
  • 2015 — товарищеский матч — 3:1, Ростов-на-Дону;
  • 2018 — 1/4 финала чемпионата мира 2018 года — 2:2 (4:3 — по пенальти), Москва.

Сборная Словакии

2

Место в рейтинге ФИФА: 33-е

Лучший результат на чемпионатах мира: 1/8 финала (2010 год).

Лидеры: Марек Гамшик ("Далянь Ифан", Китай), Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Станислав Лоботка ("Наполи", Италия).

Главный тренер: Штефан Таркович (47 лет, Словакия)

История встреч со сборной России:

  • 1994 — товарищеский матч — 1:2, Москва;
  • 1995 — товарищеский матч — 2:1, Кошице;
  • 2000 — товарищеский матч — 1:1, Москва;
  • 2004 — отборочный турнир к чемпионату мира 2006 года — 1:1, Москва;
  • 2005 — отборочный турнир к чемпионату мира 2006 года — 0:0, Братислава;
  • 2010 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2012 года — 1:0, Москва;
  • 2011 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2012 года — 0:1, Жилина;
  • 2014 — товарищеский матч — 0:1, Санкт-Петербург;
  • 2016 — групповой этап чемпионата Европы — 2:1, Лилль.

Сборная Словении

3

Место в рейтинге ФИФА: 62-е

Лучший результат на чемпионатах мира: третье место в группе (2010)

Лидеры: Ян Облак ("Атлетико", Испания), Йосип Иличич ("Аталанта", Италия), Тим Матавж ("Аль-Вахда", ОАЭ).

Главный тренер: Матьяж Кек (59 лет, Словения).

История встреч со сборной России:

  • 1996 — товарищеский матч — 1:3, Валлетта
  • 2001 — отборочный турнир к чемпионату мира 2002 года — 1:1, Москва;
  • 2001 — отборочный турнир к чемпионату мира 2002 года — 2:1, Любляна;
  • 2009 — стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2010 года — 1:2, Москва;
  • 2009 — стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира 2010 года — 1:0, Марибор.

Сборная Кипра

4

Место в рейтинге ФИФА: 100-е

Лучший результат на чемпионатах мира: ни разу не участвовала в финальной стадии турнира.

Лидеры: Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия), Георгиос Эфрем (АПОЭЛ, Кипр), Димитрис Христофи ("Анортосис", Кипр).

Главный тренер: Йохан Валем (48 лет, Бельгия).

История встреч со сборной России:

  • 1996 — отборочный турнир к чемпионату мира 1998 года — 0:4, Москва;
  • 1997 — отборочный турнир к чемпионату мира 1998 года — 1:1, Паралимни;
  • 2003 — товарищеский матч — 0:1, Лимасол;
  • 2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года — 0:1, Нижний Новгород;
  • 2019 — отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года — 0:5, Никосия.

Сборная Мальты

5

Место в рейтинге ФИФА: 176-е

Лучший результат на чемпионатах мира: ни разу не участвовала в финальной стадии турнира.

Лидеры: Тедди Теума ("Юнион", Бельгия), Джозеф Мбонг ("Хамрун Спартанс", Мальта), Мэттью Гийомье ("Хамрун Спартанс", Мальта).

Главный тренер: Девис Манджа (46 лет, Италия).

История встреч со сборной России:

  • 1996 — товарищеский матч — 0:2, Валетта. 


 

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