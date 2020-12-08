Биатлонистка Акимова выступит на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Акимова выступит на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам заявил старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

Акимова не отобралась в команду на открывавшие сезон этапы Кубка мира в финском Контиолахти. При этом она одержала несколько побед на этапах Кубка России, которые прошли в конце ноября - начале декабря.

"Акимова присоединится к сборной в Австрии, но выступить сможет только на четвертом этапе, - сказал Шашилов. - С заменой определимся позднее".

Хохфильцен примет два подряд этапа Кубка мира. Первый пройдет с 11 по 13 декабря, следующий - с 17 по 20 декабря.

Акимовой 30 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Биатлонистка возобновила карьеру перед началом этого сезона после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка.