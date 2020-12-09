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Мировой футбол

Роналду заявил, что никогда не считал Месси соперником

По словам португальского футболиста, у них всегда были хорошие отношения

ТАСС, 9 декабря. Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что никогда не считал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси своим соперником. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

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В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла "Ювентусу" (0:3). Этот матч стал первым, в котором встретились Месси и Роналду, после перехода португальца в туринский клуб из мадридского "Реала".

"Мы вместе участвуем в различных церемониях награждения уже 12-13 лет, и я никогда не видел в нем соперника. Это все разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили. Если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое", - сообщил Роналду.

Роналду 35 лет, он выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

Теги
Криштиану РоналдуМесси, ЛионельМировой футбол
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