Проект Дворца водных видов спорта Универсиады-2023 прошел государственную экспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Проект Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, который в 2023 году примет соревнования Всемирной летней Универсиады, успешно прошел государственную строительную экспертизу. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

"Результат проведенной экспертизы: положительное заключение", - говорится в карточке реестра.

Контракт на строительство Дворца водных видов спорта к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге был подписан в августе 2020 года между компаниями "Синара-девелопмент" (генподрядчик) и "Атомстройкомплекс-строительство" (подрядчик). Возведение комплекса обойдется почти в 10 млрд рублей. Работы по строительству должны быть полностью завершены не позднее 30 декабря 2021 года.

Дворец водных видов спорта будет возведен в районе расположения Деревни спортсменов Универсиады, рядом с международным выставочным центром "Экспо", площадь спортивного сооружения составит более 60 тыс. кв. м. Вместе с ним на территории Деревни появятся поле для регби с легкоатлетическими дорожками, общежития для спортсменов и медицинский центр. Деревня спортсменов разместится на площади в более 230 тыс. кв. м.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.