ATP включила матчи Медведева против Надаля и Джоковича в список лучших игр года

ТАСС, 9 декабря. Матч австрийца Доминика Тима против серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) признан лучшей встречей сезона. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Победу одержал Тим со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). После своей пятой победы над Джоковичем австриец присоединился к британцу Энди Маррею, став вторым теннисистом, который обыграл каждого представителя "Большой тройки" (Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля) по пять или более раз.

Второе место в рейтинге занял другой полуфинальный матч Итогового турнира между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем. Победу в нем одержал Медведев со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Испанец до этой встречи выиграл 71 матч подряд, в котором взял первый сет.