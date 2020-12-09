Минспорт и РФС заключили соглашение с Чувашией о развитии футбола в регионе

ТАСС, 9 декабря. Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз (РФС), Чувашская Республика и Федерация футбола Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Оно поможет систематизировать работу по развитию футбола в Чувашской Республике, распределить сферы ответственности, а также позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в Чувашии. В регионе будут построены несколько инфраструктурных объектов - малоформатный футбольный манеж в Чебоксарах, десять полноразмерных полей с искусственным покрытием и мини-футбольная площадка в муниципальных образованиях Чувашии. Кроме того, в республике откроются два новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы региона получат статусы "Региональный центр РФС".

"Чувашия - шестой регион Приволжского федерального округа, с которым мы заключили Соглашение о развитии футбола, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Вместе с РФС, Чувашской Республикой и Федерацией футбола региона мы планируем реализовать серию мероприятий для повышения уровня доступности массового футбола и качества подготовки резерва на всей территории Чувашии - от Чебоксар до небольших населенных пунктов региона".

К 2024 году в регионе планируется строительство более десяти объектов для занятий футболом, запуск Дошкольной и Школьной лиг, проведение турниров и фестивалей для мальчиков и девочек в рамках проекта "Футбол - игра народная", а также создание профессионального футбольного клуба, который позволит обеспечить воспитанников региональных спортивных школ высококонкурентной практикой и возможностями развития карьеры в собственном регионе. В регионе будет увеличено количество детско-юношеских и взрослых команд, выступающих в республиканских соревнованиях и турнирах межрегионального футбольного союза "Приволжье", подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи, в том числе первые для региона рефери первой категории.

Соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола уже заключены Минспортом России и РФС с Москвой, Республикой Мордовия, Республикой Татарстан, Республикой Хакасия, Пермским краем, Ненецким автономным округом, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом, Амурской, Астраханской, Калининградской, Калужской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областями.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.