Левитин и Кожемяко провели заседание рабочей группы Совета при президенте РФ по спорту

ТАСС, 9 декабря. Помощник президента РФ, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко в формате видеоконференции провели заседание рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросу развития детско-юношеского и студенческого спорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании были рассмотрены вопросы об исполнении поручений президента в области детско-юношеского и студенческого спорта, в том числе по части гармонизации законодательства об образовании и физической культуре и спорте. Также обсуждалось тематическое задание к проекту концепции развития детско-юношеского спорта, были затронуты вопросы реализации программ школьного и студенческого спорта, программы "Плавание для всех".

В заседании приняли участие представители Федерального собрания, аппарата правительства, 18 федеральных органов исполнительной власти, руководители Счетной палаты, комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций и других организаций. С сообщениями выступили первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, заместитель директора департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Александр Таймазов, заместитель министра просвещения Денис Грибов и заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина.

Итоговые материалы будут рассмотрены на заседании рабочей группы, которое пройдет в марте 2021 года.