Борис Майоров прокомментирует матч КХЛ между "Спартаком" и "Нефтехимиком"

ТАСС, 9 декабря. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров будет комментатором матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Матч между "Спартаком" и "Нефтехимиком" пройдет 9 декабря в Москве. Трансляция будет проведена на официальном YouTube-канале "Спартака".

Майоров вернется к микрофону спустя шесть лет. С 1998 года он работал хоккейным комментатором на НТВ и "НТВ-Плюс", затем на КХЛ-ТВ. В 2015 году в связи с созданием "Матч ТВ" со многими возрастными комментаторами из спортивной редакции "НТВ-Плюс" не были продлены контракты, после чего Майоров завершил комментаторскую карьеру.