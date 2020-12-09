Борис Майоров прокомментирует матч КХЛ между "Спартаком" и "Нефтехимиком"

ТАСС, 9 декабря. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров будет комментатором матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба москвичей.
Матч между "Спартаком" и "Нефтехимиком" пройдет 9 декабря в Москве. Трансляция будет проведена на официальном YouTube-канале "Спартака".
Майоров вернется к микрофону спустя шесть лет. С 1998 года он работал хоккейным комментатором на НТВ и "НТВ-Плюс", затем на КХЛ-ТВ. В 2015 году в связи с созданием "Матч ТВ" со многими возрастными комментаторами из спортивной редакции "НТВ-Плюс" не были продлены контракты, после чего Майоров завершил комментаторскую карьеру.
Борис Майоров спустя 6 лет возвращается к микрофону: сегодня легендарный форвард красно-белых и сборной СССР прокомментирует матч «Спартак» - «Нефтехимик».— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 9, 2020
Трансляция игры состоится на нашем youtube-канале (https://t.co/RuNlKAjxBG), начало в 19:25! pic.twitter.com/aKSnIcVTby
Майоров выступал за "Спартак" с 1956 по 1969 год и был многолетним капитаном команды. В составе красно-белых становился трехкратным чемпионом СССР серебряным призером чемпионатов СССР и двукратным бронзовым призером, а также финалистом Кубка СССР. Всего в чемпионатах СССР сыграл 400 матчей и забросил 255 шайб.
После завершения карьеры в 1967 году был играющим старшим тренером "Спартака", затем с октября 1969 по май 1971 и с 1985 по 1989 год занимал должность старшего тренера. При нем команда дважды выиграла Кубок СССР, становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. С июля 1998 до ноября 2002 года был президентом "Спартака".
В составе сборной СССР Майоров стал двукратным олимпийским призером, шестикратным победителем и однократным бронзовым призером чемпионатов мира. Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 50 матчей и забросил 30 шайб. В 1999 году введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).