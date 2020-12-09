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КХЛ

Борис Майоров прокомментирует матч КХЛ между "Спартаком" и "Нефтехимиком"

Майоров вернется к микрофону спустя шесть лет
Борис Майоров Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Борис Майоров
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Майоров будет комментатором матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Матч между "Спартаком" и "Нефтехимиком" пройдет 9 декабря в Москве. Трансляция будет проведена на официальном YouTube-канале "Спартака".

Майоров вернется к микрофону спустя шесть лет. С 1998 года он работал хоккейным комментатором на НТВ и "НТВ-Плюс", затем на КХЛ-ТВ. В 2015 году в связи с созданием "Матч ТВ" со многими возрастными комментаторами из спортивной редакции "НТВ-Плюс" не были продлены контракты, после чего Майоров завершил комментаторскую карьеру.

Майоров выступал за "Спартак" с 1956 по 1969 год и был многолетним капитаном команды. В составе красно-белых становился трехкратным чемпионом СССР серебряным призером чемпионатов СССР и двукратным бронзовым призером, а также финалистом Кубка СССР. Всего в чемпионатах СССР сыграл 400 матчей и забросил 255 шайб.

После завершения карьеры в 1967 году был играющим старшим тренером "Спартака", затем с октября 1969 по май 1971 и с 1985 по 1989 год занимал должность старшего тренера. При нем команда дважды выиграла Кубок СССР, становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата СССР. С июля 1998 до ноября 2002 года был президентом "Спартака".

В составе сборной СССР Майоров стал двукратным олимпийским призером, шестикратным победителем и однократным бронзовым призером чемпионатов мира. Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 50 матчей и забросил 30 шайб. В 1999 году введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

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