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Лига чемпионов

СМИ: красная карточка тренеру ФК "Башакшехир" в прерванном матче с ПСЖ аннулирована

Встреча в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра
Помощник главного тренера "Башакшехира" Пьер Вебо (слева) EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Помощник главного тренера "Башакшехира" Пьер Вебо (слева)
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 9 декабря. Красная карточка, которую получил помощник главного тренера турецкого "Башакшехира" Пьер Вебо в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу против французского "Пари Сен-Жермена", отменена. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV Spor.

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Вебо сможет принять участие в матче, который возобновится в 20:55 мск с 14-й минуты, когда был остановлен при счете 0:0. Судить встречу будет новая бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов.

Встреча в Париже была прервана после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждает турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны четвертого арбитра встречи в сторону Вебо. Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом, четвертым арбитром был Себастьян Колтеску.

В другом матче группы H, который прошел 8 декабря, германский "Лейпциг" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, благодаря этому результату ПСЖ и "Лейпциг" вышли в плей-офф Лиги чемпионов. "Башакшехир" при любом исходе матча не сможет занять в таблице место выше четвертого.

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