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Зимние олимпийские виды спорта

Команда из Петербурга во главе со скипом Тимофеевым стала чемпионом России по керлингу

В финальном матче команда победила сборную Краснодарского края во главе со скипом Сергеем Глуховым

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Команда из Санкт-Петербурга со скипом Алексеем Тимофеевым стала победителем чемпионата России по керлингу, который завершился в Сочи. Соревнования проходили без зрителей.

В финальном матче группы А команда Петербурга победила сборную Краснодарского края во главе со скипом Сергеем Глуховым. Третье место заняла команда Новосибирской области со скипом Артемом Шмаковым.

Победу в группе Б одержала команда Челябинской области, второе место заняла сборная Петербурга, третье - команда "Воробьевы горы" из Москвы.

В соревнованиях приняли участие 20 команд из Москвы, Петербурга, Московской области, Иркутской области, Новосибирской области, Челябинской области, Калининградской области, Красноярского края и Краснодарского края.

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РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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