Карякин сыграл вничью с Гогановым в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с Алексеем Гогановым в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам.

Также в среду Максим Матлаков обыграл Максима Чигаева, а партии Ян Непомнящий - Никита Витюгов, Даниил Дубов - Владислав Артемьев, Андрей Есипенко - Петр Свидлер, Владимир Федосеев - Михаил Антипов завершились вничью.

В турнирной таблице лидерство делят Карякин и Непомнящий, набравшие по 3,5 очка, далее идут Федосеев (3), Артемьев, Чигаев, Свидлер, Витюгов, Дубов (все - по 2,5), Есипенко, Гоганов, Матлаков (все - по 2), Антипов (1,5).

В женских соревнованиях Полина Шувалова одержала пятую победу в пяти турах, черными фигурами обыграв Валентину Гунину. Алиса Галлямова оказалась сильнее Ольги Гири, Лея Гарифуллина - Марины Гусевой, Александра Костенюк - Татьяны Гетьман, Александра Горячкина - Юлии Григорьевой, Наталья Погонина и Алина Кашлинская сыграли вничью.

В турнирной таблице первое место занимает Шувалова (5 очков), далее идут Горячкина (4), Гарифуллина, Погонина (все - по 3,5), Галлямова (3), Костенюк (2,5), Гунина, Кашлинская, Гусева (все - по 2), Гиря (1,5), Григорьева, Гетьман (обе - по 0,5).

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров.