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КХЛ

Александр Еременко стал самым возрастным хоккеистом в истории московского "Динамо"

Голкипер провел встречу с минским "Динамо" в возрасте 40 лет 243 дней
Александр Еременко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Еременко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Московское "Динамо" обыграло одноименную команду из Минска со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы на счету Даниила Тарасова (7-я минута), Юусо Хиетанена (19) и Дмитрия Яшкина (35). В составе минчан отличились Илья Усов (4) и Шэйн Принс (5).

Голкипер Александр Еременко провел встречу в возрасте 40 лет 243 дней и стал самым возрастным игроком в истории московского "Динамо". По этому показателю он опередил бывшего главного тренера сборной России Алексея Кудашова (40 лет 240 дней).

Московское "Динамо" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав в 34 матчах 44 очка. Минчане располагаются следом с 41 очком в 33 играх. Московское "Динамо" в следующем матче 11 декабря сыграет на везде с магнитогорским "Металлургом", минское в тот же день в гостях встретится с казанским "Ак Барсом".

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