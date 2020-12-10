Рекордсмен по набранным очкам в НБА Карим Абдул-Джаббар сообщил, что болен раком

ТАСС, 10 декабря. Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам в регулярном чемпионате (38 387) Карим Абдул-Джаббар болен раком простаты. Об этом спортсмен написал в своей статье на портале WebMD.

В статье под названием "Жизнь чернокожих имеет значение" 73-летний Абдул-Джаббар пишет, что чернокожие подвержены более высокому риску сердечных заболеваний и рака. "Да, высокие и чернокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Пока что, учитывая эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, и я перенес операцию по шунтированию на сердце", - написал он.

В 2008 году у Абдул-Джаббара был диагностирован хронический миелоидный лейкоз, в 2011 году он сообщил, что рак находится на минимальном уровне. О раке простаты он сообщил впервые.

За свою карьеру в качестве центрового Абдул-Джаббар выступал за два клуба: "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Он шесть раз становился самым ценным игроком НБА (MVP), больше чем кто-либо принимал участие в Матчах всех звезд (19 раз), 15 раз включался в символическую сборную всех звезд и 11 раз - в сборную всех звезд защиты НБА. Кроме того, он шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала НБА. В 1995 году был введен в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.

Помимо того, что он является лидером по набранным очкам, на его счету рекорды по забитым мячам (15 837) и победным матчам (1 074). Также он стал первым игроком в истории НБА, который провел 20 сезонов в лиге. В 1968 году Абдул-Джаббар отказался выступать за сборную США на Олимпийских играх, которая завоевала золотые медали, в качестве протеста против дискриминации чернокожего населения в его стране.