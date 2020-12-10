СМИ: Зидан планирует покинуть пост главного тренера "Реала"

ТАСС, 10 декабря. Француз Зинедин Зидан планирует уйти с должности главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Diario Gol.

Это связано с тем, что клуб не выполнил трансферных обещаний. Зидан планировал, что в клуб перейдут Поль Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинга. Также специалисту не нравится обстановка, в которой он работает, в связи с тем, что именно он оказывается в центре внимания каждый раз, когда у "Реала" случается серия неудачных матчей.

Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино и Рауля в качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. В свою очередь в услугах Зидана, по данным Diario Gol, заинтересованы Федерация футбола Франции, французский ПСЖ и итальянский "Ювентус".

Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

"Реал" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, проведя 11 матчей и набрав 20 очков. Также испанский клуб, завершив групповой этап Лиги чемпионов на первом месте в группе B (10 очков), вышел в плей-офф турнира.