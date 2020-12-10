Этап Всемирной лиги серфинга перенесен из-за смерти спортсмена после нападения акулы

ТАСС, 10 декабря. Соревнования Maui Pro, проходящие на Гавайях в качестве полуфинала Всемирной лиги серфинга (WSL), перенесены из-за смерти одного из участников после нападения на него акулы. Об этом сообщает пресс-служба WSL.

Акула напала на серфера 8 декабря, в результате чего соревнования были приостановлены. Спортсмену было 56 лет, он скончался в больнице от полученных травм.

"После работы с местными властями и обсуждения с нашими серферами WSL приняла решение не продолжать гонку в заливе Honolua Bay после инцидента с акулой. Мы рассматриваем различные варианты завершения мероприятия Maui Pro в другом месте на Гавайях и скоро сообщим о своем решении", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это первая смерть в результате нападения акулы на Гавайях с ноября 2019 года. Ситуация для залива Honolua Bay является необычной, именно это заставило WSL приостановить чемпионат.

Серфинг является олимпийским видом спорта, который впервые будет представлен на Олимпиаде в Токио. Решение о включении его в олимпийскую программу было принято на сессии МОК, которая состоялась 3 августа 2016 года.