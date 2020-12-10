Первый чемпионат мира по бейсболу-5 состоится в 2022 году

ТАСС, 10 декабря. Первый в истории чемпионат мира по бейсболу-5 пройдет в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола.

Чемпионат мира будет проводиться по четным годам начиная с 2022 года, на турнире будут проходить соревнования для мужчин и для женщин. Изначально планировалось, что соревнование пройдет в 2020 году, но оно было отложено из-за пандемии коронавируса. Также с 2023 года по нечетным годам будет проводиться чемпионат мира для игроков в возрасте от 14 до 18 лет. Турнир, который пройдет в 2025 году, станет отборочным на летние юношеские Олимпийские игры 2026 года в Дакаре.

"Пересмотренный календарь составлялся после консультаций с потенциальными хозяевами соревнований, федерациями-членами и континентальными ассоциациями. Он предоставляет возможность проведения отборочных матчей в 2021-2022 годах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бейсбол-5 - это городская версия классических игр в бейсбол и софтбол. Игры по бейсболу-5 возможно проводить на любой площадке, единственный необходимый инвентарь - пустотелый каучуковый мяч.