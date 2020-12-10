Исполком Олимпийского комитета России принял новые антидопинговые правила

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял новые антидопинговые правила, которые вступят в силу 1 января 2021 года. Об этом журналистам сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

В четверг состоялось заседание исполкома ОКР, на котором обсуждалась программа подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Был принят ряд важных решений, в их числе - принятие новых антидопинговых правил ОКР. Это было обусловлено тем, что с 1 января вступают в силу новые правила Всемирного антидопингового кодекса, в соответствии с которыми есть новый ряд требований. Чтобы ОКР соответствовал кодексу, эти антидопинговые правила были утверждены исполкомом", - сказал Поздняков.