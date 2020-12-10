"Формула-1" выступила с заявлением по поводу резонансного видео с гонщиком Мазепиным

ТАСС, 10 декабря. Руководство "Формулы-1" назвало неприемлемыми действия российского пилота команды "Хаас" Никиты Мазепина после публикации скандального видео в Instagram с его участием. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

В среду Мазепин опубликовал видео в Instagram, на котором он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено, Мазепин принес свои извинения. "Хаас" проводит внутреннее расследование.

"Мы решительно поддерживаем команду "Хаас" в ее реакции на неприемлемые действия ее гонщика Никиты Мазепина, - говорится в заявлении. - Мазепин принес публичные извинения за свое поведение, и этот вопрос будет решаться внутри команды "Хаас". Этические принципы и культура поведения в нашем спорте имеют первостепенное значение для "Формулы-1" и Международной автомобильной федерации".

Мазепину 21 год, 1 декабря он подписал контракт с "Хаас". В текущем сезоне российский пилот выступал в "Формуле-2", заняв пятое место в общем зачете.