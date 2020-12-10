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Формула-1

Квят допустил, что текущий сезон может стать последним в его карьере в "Формуле-1"

Предполагается, что 26-летний пилот по окончании сезона покинет "Альфа Таури"
Даниил Квят EPA-EFE/Florent Gooden/FIA/F1
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/Florent Gooden/FIA/F1

ТАСС, 10 декабря. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят считает, что его карьера в "королевских гонках" пролетела слишком быстро. Комментарий россиянина приводит портал Motorsport Week.

Заключительный этап сезона пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря. Предполагается, что 26-летний Квят по окончании сезона покинет команду, а его место займет японец Юки Цунода.

"Думаю, моя карьера в "Формуле-1" пролетела слишком быстро, - отметил Квят. - После дебюта в "Формуле-1" я даже не понял, что произошло. Я пришел в "Формулу-1" из GP3 (ныне - "Формула-3") и пропустил один шаг на своем пути".

"Думаю, мне всегда не хватало опыта для "Формулы-1", потому что все происходило слишком быстро. Я вернулся в прошлом году с совершенно другим подходом. Не то чтобы я забыл все, чем занимался раньше, но я будто начал с новой страницы. Мне удалось научиться новому, также в этом году мне удалось добиться большого прогресса, думаю, что в целом последние два года были очень конкурентоспособными", - заключил он.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"). В 2015 году и начале 2016-го он выступал за основную команду "Ред Булл", после чего был отправлен обратно в "Торо Россо", откуда был уволен, не дожидаясь окончания сезона-2017. Следующий год россиянин провел в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. В 2019 году руководство "Ред Булл" вернуло Квята в "Торо Россо".

Всего на счету Квята 108 гонок в "Формуле-1", три подиума и один быстрый круг.

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