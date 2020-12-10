Хоккеисты ЦСКА в 10-й раз подряд обыграли на выезде "Авангард" в матче КХЛ

ТАСС, 10 декабря. ЦСКА в гостях победил со счетом 4:1 омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у победителей отметились Никита Сошников (15-я минута), Брендан Лайпсик (21), Максим Мамин (34) и Максим Соркин (59). У хозяев отличился Рид Буше (3).

ЦСКА обыграл омичей на выезде в 10-й раз подряд. "Авангард" не может выиграть у армейцев на своей площадке в КХЛ с 16 января 2013 года (4:3).

ЦСКА продолжает лидировать в таблице Западной конференции, набрав в 36 встречах 57 очков. "Авангард" прервал шестиматчевую победную серию в домашних матчах текущего сезона и с 49 очками в 34 играх идет вторым на Востоке.

В следующем матче армейцы 12 декабря примут ярославский "Локомотив". "Авангард" на следующий день встретится на выезде с подольским "Витязем".