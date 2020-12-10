Матыцин назвал высокой степень готовности России к проведению ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал высокой степень готовности к проведению в Москве чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом он рассказал журналистам.

Россия получила право принять турнир в октябре 2019 года, обойдя в голосовании заявки Чили и Сальвадора. Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

"Сегодня было итоговое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), подводились итоги выступления сборной, - сказал Матыцин. - РФС - одна из немногих организаций, у которой есть стратегия развития до 2030 года, она интегрирована в общую стратегию. Обсуждалось проведение крупных международных соревнований".

"Степень готовности к пляжному чемпионату миру очень высокая. Надеемся, что проблемы с коронавирусом не скажутся. Если что, мы готовы к проведению с ограничениями", - добавил министр спорта.