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Летние неолимпийские виды спорта

Матыцин назвал высокой степень готовности России к проведению ЧМ по пляжному футболу

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал высокой степень готовности к проведению в Москве чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Об этом он рассказал журналистам.

Россия получила право принять турнир в октябре 2019 года, обойдя в голосовании заявки Чили и Сальвадора. Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

"Сегодня было итоговое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), подводились итоги выступления сборной, - сказал Матыцин. - РФС - одна из немногих организаций, у которой есть стратегия развития до 2030 года, она интегрирована в общую стратегию. Обсуждалось проведение крупных международных соревнований".

"Степень готовности к пляжному чемпионату миру очень высокая. Надеемся, что проблемы с коронавирусом не скажутся. Если что, мы готовы к проведению с ограничениями", - добавил министр спорта.

Теги
РоссияЛетние неолимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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