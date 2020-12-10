Карякин обыграл Матлакова в шестом туре суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 10 декабря. Сергей Карякин белыми фигурами победил Максима Матлакова в шестом туре суперфинала чемпионата России по шахматам.

Ян Непомнящий черными фигурами победил Алексея Гоганова, Владислав Артемьев обыграл белыми Андрея Есипенко. Партии Михаил Антипов - Даниил Дубов, Петр Свидлер - Максим Чигаев, Никита Витюгов - Владимир Федосеев завершились вничью.

Первую строчку турнирной таблицы делят Карякин и Непомнящий, в активе которых по 4,5 очка, следом идут Артемьев и Федосеев (оба - по 3,5), Чигаев, Свидлер, Витюгов, Дубов (все - по 3), Есипенко, Гоганов, Матлаков, Антипов (все - по 2).

В женской части турнира Татьяна Гетьман победила Валентину Гунину, Ольга Гиря - Юлию Григорьеву, Марина Гусева - Алису Галлямову, Полина Шувалова - Наталью Погонину, все победы были одержаны белыми фигурами. Алина Кашлинская сыграла вничью с Леей Гарифуллиной, Александра Костенюк - с Александрой Горячкиной.

В турнирной таблице лидирующую строчку занимает Шувалова (6), далее расположились Горячкина (4,5), Гарифуллина (4), Погонина (3,5), Галлямова, Гусева, Костенюк (все - по 3), Гиря, Кашлинская (обе - по 2,5), Гунина (2), Гетьман (1,5), Григорьева (0,5).

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров.