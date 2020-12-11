В пятницу общее собрание утвердит новый состав наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердит в пятницу новый состав наблюдательного совета. Также станет известно, какие организации будут являться учредителями РУСАДА с 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ содержит новые требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

Члены наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева (представитель Олимпийского комитета России) и Андрей Строкин (представитель Паралимпийского комитета России) 24 ноября заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями. В тот же день было принято решение о досрочном прекращении полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе.

В настоящее время наблюдательный совет РУСАДА возглавляет Александр Ивлев. Членами наблюдательного совета вместе с Исинбаевой и Строкиным являются Владимир Чехонин и Сергей Рязанский. До августа в этот орган входил также независимый эксперт WADA Сергей Хрычиков, который подал заявление об уходе в знак несогласия с увольнением прежнего генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Полномочия действующего наблюдательного совета РУСАДА должны были истечь в марте 2021 года.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.