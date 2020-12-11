Бычков стал единственным кандидатом на пост президента Федерации скалолазания России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Бычков, возглавляющий Федерацию скалолазания России (ФСР) с 2006 года, стал единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСР.

Отчетно-выборная конференция ФСР, на которой состоятся выборы президента организации, пройдет 20 декабря. Окончательный срок подачи заявок истек 10 декабря. Также на конференции будут выбраны вице-президенты и состав правления ФСР.

"Дмитрий Бычков к окончанию срока подачи заявок на выборы является единственным кандидатом на пост президента ФСР", - сообщили в пресс-службе.