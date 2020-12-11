Буханов: изменения в набсовете РУСАДА никак не скажутся на эффективности работы агентства

ТАСС, 11 декабря. Изменения в составе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никак не повлияют на эффективность работы организации. Такое мнение высказал исполняющий обязанности генерального директора агентства Михаил Буханов, комментарий которого приводится в пресс-релизе, предоставленном ТАСС пресс-службой РУСАДА.

11 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА, которое утвердило новый состав наблюдательного совета.

"В наблюдательном совете агентства и составе членов произошли серьезные изменения, которые были необходимы для того, что бы РУСАДА соответствовало Всемирному антидопинговому кодексу с 1 января 2021 года. С одной стороны, перемены, действительно, глобальные, с другой, я практически уверен, что они никак не скажутся на эффективности работы агентства. Мы стремимся соответствовать самым высоким стандартам по всем направлениям своей деятельности, об этом говорят и объемы тестирования, и количество проведенных образовательных мероприятий. Тем не менее впереди у нас очень много работы, мы надеемся, что нам удастся воплотить все наши планы на 2021 год", - сказал Буханов.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА вошли адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Председатель и вице-председатель набсовета будут выбраны голосованием на первом его заседании.