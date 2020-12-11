{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет

Нападающий стал обладателем трофея в составе московского "Динамо" в сезоне-2011/12
Артем Чернов, 2011 год Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Артем Чернов, 2011 год
© Алексей Филиппов/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Российский хоккеист Артем Чернов умер на 39-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского "Динамо".

"Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Чернов выступал за новокузнецкий "Металлург", омский "Авангард", московские "Спартак" и "Динамо", подмосковные ХК МВД, "Атлант" и "Витязь", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", нижнекамский "Нефтехимик". В составе "Динамо" нападающий стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2011/12. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 300 матчей и набрал 111 очков (47 шайб + 64 результативные передачи). Карьеру Чернов завершил в сентябре 2020 года.

Формула-1
Мик Шумахер дебютировал в "Формуле-1", показав 18-е время в практике Гран-при Абу-Даби
Россиянин Даниил Квят стал восьмым
Читать полностью