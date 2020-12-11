Обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет

ТАСС, 11 декабря. Российский хоккеист Артем Чернов умер на 39-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского "Динамо".

"Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Чернов выступал за новокузнецкий "Металлург", омский "Авангард", московские "Спартак" и "Динамо", подмосковные ХК МВД, "Атлант" и "Витязь", екатеринбургский "Автомобилист", уфимский "Салават Юлаев", нижнекамский "Нефтехимик". В составе "Динамо" нападающий стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2011/12. Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 300 матчей и набрал 111 очков (47 шайб + 64 результативные передачи). Карьеру Чернов завершил в сентябре 2020 года.