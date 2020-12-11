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Лига наций

CAS зарегистрировал иск Украинской футбольной ассоциации против УЕФА

Иск связан с присуждением технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против команды Швейцарии
Футболисты сборной Украины EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Футболисты сборной Украины
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТАСС, 11 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Украинской ассоциации футбола (УАФ) против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Швейцарского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Иск связан с присуждением технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против команды Швейцарии (0:3), в связи с чем команда покинула лигу А. Встреча должна была пройти 17 ноября в швейцарском Люцерне. Украинская сторона была объявлена виновной в невозможности проведения поединка из-за вспышки коронавируса в составе команды, члены сборной были помещены по прибытии на карантин.

УАФ в своей апелляции в CAS требует отмены технического поражения и определения исхода матча жеребьевкой.

По итогам группового этапа Лиги наций сборная Украины заняла последнее, четвертое место в группе 4, набрав 6 очков в 6 матчах. Столько же очков стало в активе швейцарцев после присуждения им победы, они заняли третье место в группе. Сборная Украины вылетела в лигу В.

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