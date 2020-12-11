Мик Шумахер дебютировал в "Формуле-1", показав 18-е время в практике Гран-при Абу-Даби

ТАСС, 11 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер дебютировал в "королевских гонках".

Шумахер в составе команды "Хаас" выступил в первой свободной практике заключительного этапа сезона - Гран-при Абу-Даби. Немец показал 18-й результат, уступив лучшему времени, показанному нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" (1 минута 37,378 секунды), 2,857 секунды.

Второй пилот "Хааса" - внук двукратного чемпиона мира бразильца Эмерсона Фиттипальди Пьетро Фиттипальди - показал 19-е время (+6,691). Он проводит второй этап в карьере и заменяет получившего ожоги в аварии на Гран-при Бахрейна француза Ромена Грожана.

Пропустивший предыдущий этап из-за заражения коронавирусом семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" в первой практике стал пятым (+1,366), россиянин Даниил Квят показал восьмой результат (+1,772).

Участие Шумахера в практике Гран-при Абу-Даби является частью подготовки пилота академии "Феррари" к полноценному дебюту в чемпионате в 2021 году. Партнером немца по "Хаасу" в следующем сезоне будет россиянин Никита Мазепин. Шумахер является чемпионом "Формулы-2" (2020) и европейской "Формулы-3" (2018).