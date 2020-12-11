Финал ЧМ-2022 по волейболу пройдет в московском дворце спорта "Динамо"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Финал мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года планируется провести в новом дворце спорта "Динамо" в Москве. Об этом журналистам заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"Десять городов, 70 матчей. Очень серьезный турнир. Уверен, что мы его проведем на самом высоком уровне. Финал чемпионата мира планируется в новом дворце "Динамо", - сказал Шевченко.

Дворец спорта "Динамо" в районе Парка Победы был введен в эксплуатацию в 2019 году. Трибуны спортивного комплекса рассчитаны на 3,5 тысячи зрителей.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.