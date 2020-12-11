Третьяк надеется, что молодежная сборная России по хоккею выиграет чемпионат мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что молодежная сборная России завоюет золотые медали чемпионата мира. Об этом Третьяк рассказал на пресс-конференции.

Турнир среди игроков не старше 20 лет пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

"Молодежный чемпионат мира замыкает 2020 год и начинает 2021-й. Пристальное внимание всех россиян будет к этому турниру, потому что это будущие звезды мирового хоккея. Мы очень усердно готовимся к турниру, команда физически готова, находится в хорошем настроении. Надеемся, что ребята вернутся с победой", - отметил Третьяк.

"Мы все верим в команду, в игроков. Хотим показать хоккей очень хорошего уровня. С этим хоккеем мы очень надеемся и верим в успех", - добавил главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет команда США. Также в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии.