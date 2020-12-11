Лукин: ПКР с уважением относится к кодексу WADA, поэтому вышел из состава РУСАДА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) вышел из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как с уважением относится к требованиям кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым представители органов исполнительной власти, олимпийского и паралимпийского комитетов не могут быть учредителями национального агентства. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.
"В соответствии с новым кодексом WADA, который вступает в силу с 1 января 2021 года, Паралимпийский комитет России принял решение выйти из состава учредителей РУСАДА. Это решение логичное. Мы уважаем, принимаем и соблюдаем требования кодекса WADA", - сказал Лукин.
11 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА. На заседании были определены учредители и утвержден новый состав наблюдательного совета агентства.
С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса. Документ содержит новые требования к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления антидопингового агентства.