Лукин: ПКР с уважением относится к кодексу WADA, поэтому вышел из состава РУСАДА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) вышел из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как с уважением относится к требованиям кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым представители органов исполнительной власти, олимпийского и паралимпийского комитетов не могут быть учредителями национального агентства. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.

"В соответствии с новым кодексом WADA, который вступает в силу с 1 января 2021 года, Паралимпийский комитет России принял решение выйти из состава учредителей РУСАДА. Это решение логичное. Мы уважаем, принимаем и соблюдаем требования кодекса WADA", - сказал Лукин.