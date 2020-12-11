{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Лукин: ПКР с уважением относится к кодексу WADA, поэтому вышел из состава РУСАДА

Представители органов исполнительной власти, олимпийского и паралимпийского комитетов не могут быть учредителями национального агентства
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) вышел из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как с уважением относится к требованиям кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым представители органов исполнительной власти, олимпийского и паралимпийского комитетов не могут быть учредителями национального агентства. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.

"В соответствии с новым кодексом WADA, который вступает в силу с 1 января 2021 года, Паралимпийский комитет России принял решение выйти из состава учредителей РУСАДА. Это решение логичное. Мы уважаем, принимаем и соблюдаем требования кодекса WADA", - сказал Лукин.

На эту тему

11 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА. На заседании были определены учредители и утвержден новый состав наблюдательного совета агентства.

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса. Документ содержит новые требования к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления антидопингового агентства.

Теги
РоссияДопингЛукин, Владимир Петрович
Зимние олимпийские виды спорта
Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру
Организаторы соревнований из-за этого происшествия приняли решение аннулировать результаты заезда
Читать полностью